На Госуслугах запустили сервис для оформления выплат на детей от трех до семи лет
Сегодня, 09:55ПолитикаФото: pixabay.com
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Минкомсвязи запустила на портале госуслуг сервис, позволяющий оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении на сайте министерства сказано, что за первые часы работы услуги уже было отправлено больше 70 тысяч заявлений.
В нем отмечается, что подача заявлений возможна в 65 субъектах России. Остальные регионы подключатся к системе по мере их готовности.
Ранее данная выплата полагалась только семьям, имеющим право на материнский капитал. Однако теперь она распространяется на все семьи страны. Выплаты будут осуществляться с 1 июня.
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