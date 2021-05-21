24 человека заявилось на должность министра цифрового развития Свердловской области

24 человека заявилось на должность министра цифрового развития Свердловской области
24 человека заявилось на должность министра цифрового развития Свердловской области
Сегодня, 14:37ПолитикаФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Борьба развернулась за новую должность — министра цифрового развития Свердловской области в рамках открытого конкурсного отбора. Документы подали 24 человека.

Завершился прием документов от кандидатов на новую должность министра цифрового развития Свердловской области. В отборе примут участие 24 человека в возрасте от 27 до 64 лет, сообщили в областном департаменте информационной политики URA.RU.

В конкурсе примут участие 12 сотрудников коммерческих структур, а также 12 представителей организаций государственного сектора, рассказали в ДИП.

Там отметили, что все заявившиеся имеют высшее образование, а также опыт управленческой деятельности.

Имя победителя станет известно уже в конце мая.

Напомним, в ближайшем будущем новое министерство, которое будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала, появится в Свердловской области. О решении создать в регионе новое ведомство сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Екатеринбург
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