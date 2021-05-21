24 человека заявилось на должность министра цифрового развития Свердловской области

Завершился прием документов от кандидатов на новую должность министра цифрового развития Свердловской области. В отборе примут участие 24 человека в возрасте от 27 до 64 лет, сообщили в областном департаменте информационной политики URA.RU.
В конкурсе примут участие 12 сотрудников коммерческих структур, а также 12 представителей организаций государственного сектора, рассказали в ДИП.
Там отметили, что все заявившиеся имеют высшее образование, а также опыт управленческой деятельности.
Имя победителя станет известно уже в конце мая.
Напомним, в ближайшем будущем новое министерство, которое будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала, появится в Свердловской области. О решении создать в регионе новое ведомство сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.