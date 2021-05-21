Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил пост в правительстве. Он назначен на должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области.

Соответствующий документ о назначении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает URA.RU. В апреле 2021 года Алексей Бирюлин покинул пост вице-мэра Екатеринбурга. Ранее он уже работал в областном правительстве — в должности заместителя министра строительства. Напомним, 22 апреля глава региона Евгений Куйвашев назначил нового министра финансов Свердловской области. Им стал Александр Старков, который находился в должности исполняющего обязанности министра финансов с 24 декабря 2020 года. Новым министром финансов Свердловской области назначен Александр Старков

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