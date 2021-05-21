Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил пост в правительстве

Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил пост в правительстве
Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил пост в правительстве
Сегодня, 11:33ПолитикаФото: Е1.RU
Бывший вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин получил пост в правительстве. Он назначен на должность заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области.

Соответствующий документ о назначении подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает URA.RU.

В апреле 2021 года Алексей Бирюлин покинул пост вице-мэра Екатеринбурга. Ранее он уже работал в областном правительстве — в должности заместителя министра строительства.

Напомним, 22 апреля глава региона Евгений Куйвашев назначил нового министра финансов Свердловской области. Им стал Александр Старков, который находился в должности исполняющего обязанности министра финансов с 24 декабря 2020 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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