Политологи считают, что Евгений Куйвашев оправдал доверие Путина на посту губернатора

Накануне Владимир Путин поддержал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в его намерении баллотироваться на пост главы региона осенью 2022 года. О кредите доверия, успехах и предстоящей работе в кресле главного в области человека высказались политики и чиновники.

Президент Владимир Путин во время телемоста 20 мая высказался о кредите доверия, который губернатор Свердловской области оправдал за время своего руководства регионом на протяжении десяти лет. Глава государства отдельно отметил темпы развития Среднего Урала в промышленном производстве, строительстве. Путин выделил уровень финансовой самообеспеченности региона, который превышает средний по России, как одно из достижений Евгения Куйвашева на посту губернатора. Политики и чиновники в правительственных кругах считают, что это является закономерным итогом той работы, которую глава региона проделал за последние годы. Например, политолог, генеральный директор Центра политических технологий Алексей Швайгерт отметил отсутствие альтернативных кандидатур на пост губернатора по сравнению с прошлым периодом. Если ранее Евгения Куйвашева считали ставленником Тюмени, то сейчас губернатор доказал свою принадлежность к уральцам. Это говорит о том, что у губернатора есть серьезный политический вес, имидж, поддержка избирателей. Кроме того, если в начале губернаторского срока Евгения Куйвашева воспринимали как политика из Тюмени, то сейчас он абсолютно свой, уральский, считает политолог. Швайгерт считает, что сложности только закаляют и без того сильную личность главы региона. В частности, политолог напомнил о проблемах с Универсиадой и строительством социально значимых объектов, которые Евгений Куйвашев решил достаточно оперативно и без больших потерь. При поддержке губернатора развиваются и города области. Тот же Нижний Тагил — в нем произошло не меньше важных перемен, чем в Екатеринбурге. Кроме того, я бы отметил и энергию Евгения Куйвашева, его азарт и интерес к жизни региона, с которым он продолжает работать,считает политолог и директор АНО Центр «Аналитик»Андрей Мозолин Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подчеркнула, что Евгению Куйвашеву удалось найти баланс в урегулировании всех проблем региона и в политической, и в экономической отраслях. Поэтому каких-либо серьезных претензий от Москвы в адрес губернатора не поступало. В свою очередь сенатор Совета Федерации Свердловской области Александр Высокинский высказался о готовности лоббировать интересы Евгения Куйвашева. Например, в сфере развития импортозамещения. Свердловская область благодаря мерам поддержки губернатора продемонстрировала рекордные темпы жилищного и инфраструктурного строительства. А сегодня в условиях санкций руководитель региона принял необходимые меры для повышения устойчивости экономики и поддержки граждан,подытожил Высокинский. Уральские политологи высказали свое мнение о позициях губернатора Евгения Куйвашева

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