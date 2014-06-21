Обама и Меркель обсудили возможное введение новых санкций против РФ
Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине и возможное введение новых санкций против России, сообщает Рейтер со ссылкой на заявление Белого дома.
В ночь на субботу американский лидер также обсудил по телефону ситуацию на Украине с президентом Франции Франсуа Олландом. Оба лидера призвали Россию «обратиться с призывом к группам сепаратистов на востоке Украине прекратить военные действия».
Как следует из заявления Белого дома, американский лидер обсудил ситуацию на Украине с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Они пришли к согласию, что в случае если Россия не сможет предпринять конкретных шагов по деэскалации ситуации на востоке Украины, США и Евросоюз скоординируют дополнительные шаги (против России) цитирует агентство заявление Белого дома.
Отмечается, что лидеры США, ФРГ и Франции поприветствовали заявление президента Украины Петра Порошенко о прекращение огня на востоке Украины и призвали Россию содействовать разоружению ополченцев.
Ранее представитель администрации США заявлял, что санкции в отношении России могут быть ужесточены, если она не поддержит предложенный Порошенко план по урегулированию ситуации.
В пятницу президент Украины отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми силовыми подразделениями, задействованными в спецоперации на востоке страны. Он также представил мирный план по урегулированию ситуации на востоке Украины. План состоит из 15 шагов и предусматривает гарантии безопасности для всех участников переговоров: освобождение от уголовной ответственности тех, кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений, а также освобождение заложников.
Киев проводит с середины апреля военную спецоперацию для подавления сторонников независимости на востоке Украины, не признавших легитимность новых украинских властей после февральского госпереворота. В Москве эту спецоперацию, которая уже привела к многочисленным жертвам с обеих сторон, назвали карательной и призывают Киев немедленно ее прекратить.