Свердловская и Магаданская области могут подписать соглашение о сотрудничестве

Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов осветил итоги деловых поездок в Москву, Екатеринбург и Нижний Тагил. В процессе рабочего визита врио губернатора Магаданской области провел ряд переговоров, направленных на организацию взаимовыгодного взаимодействия между Свердловской и Магаданской областями.

Наиболее важное значение, по мнению Сергея Носова, имеют прошедшие переговоры с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, на которых главы пришли к пониманию значимости сотрудничества двух областей.

Врио главы Магаданской области считает, что экономическому росту Магаданской области необходимы инвестиции, компетенции и знания.

В июне этого года Магадан посетят представители крупных промышленных компаний. Они ознакомятся с итогами геологических изысканий, данными о подтвержденных геологических запасах колымских месторождений и обсудят возможность инвестирования в местный горнорудный комплекс рассказал Сергей Носов.

Также врио главы Магадана сообщил, что провел переговоры с представителями оборонной промышленности об использовании ресурсов Магаданской области для реализации гражданских технологий в рамках программы диверсификации производства, сообщает MGDN.