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Свердловская и Магаданская области могут подписать соглашение о сотрудничестве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская и Магаданская области могут подписать соглашение о сотрудничестве

21 июня, 15:35Политика
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