Свердловские чиновники добровольно сдали более 100 подарков от граждан

Об этом рассказала заместитель директора департамента кадровой политики губернатора Свердловской области Татьяна Данилова. По ее словам, несмотря на относительно спокойную ситуацию в регионе, нужно активизировать информационно-разъяснительную работу с населением, акцентировав внимание на антикоррупционной деятельности органов власти, преимуществах «бесконтактных» способов получения госуслуг и укреплении неприятия коррупции.