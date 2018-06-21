Свердловские чиновники добровольно сдали более 100 подарков от граждан
По результатам работы антикоррупционной комиссии за два года свердловские чиновники сдали государству более ста подарков от граждан.
Об этом рассказала заместитель директора департамента кадровой политики губернатора Свердловской области Татьяна Данилова. По ее словам, несмотря на относительно спокойную ситуацию в регионе, нужно активизировать информационно-разъяснительную работу с населением, акцентировав внимание на антикоррупционной деятельности органов власти, преимуществах «бесконтактных» способов получения госуслуг и укреплении неприятия коррупции.
Как показывает рейтинг Минэкономразвития, Средний Урал входит в число лидеров среди субъектов РФ по качеству оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов. Основным методом борьбы с коррупцией является «бесконтактное» взаимодействие между гражданами и чиновниками. Так, на территории Свердловской области работают 135 многофункциональных центров, сообщает газета «Вечерние ведомости».
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