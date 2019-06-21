Директор «Центра земельного права» Елена Кокшарова покинула свой пост

По информации агентства, Кокшарова покинула свой пост в связи с переездом в Санкт-Петербург.

На данный момент на пост директора рассматривается несколько кандидатур. Окончательное решение примет глава города,прокомментировал TagilCity.ru Горячкин.

Елена Кокшарова пришла в «Центр земельного права в июне 2017 года с поста заместителя начальника нижнетагильского филиала БТИ. До этого она работала личным помощником бывшего тогда главой Нижнего Тагила Сергея Носова.