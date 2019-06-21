Осужденный за мошенничество бизнесмен составит конкуренцию Шипулину
Экс депутат, бизнесмен Сергей Капчук, в отношении которого ранее вынесли приговор по делу о мошенничестве, сообщил о своем желании претендовать на место в Госдуме по Серовскому одномандатному округу, пишет интернет-издание Znak.
Кандидатуру Капчука одобрила «Партия роста», 26 июня он намерен подать в избирком необходимые документы и вступить в предвыборную гонку. Напомним, что от «Единой России» на это место претендует биатлонист Антон Шипулин, кандидатура которого поддерживается губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
В начале 2000-х Капчук покинул Россию, тогда он являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве со средствами СвЖД. По делу был осужден его брат Константин Капчук. Сергей же находился в розыске Интерпола. Он стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который вернулся в Россию.
27 мая этого года Купчука признали виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорили к двум годам лишения свободы условно, однако в честь 55-й годовщины победы в Великой Отечественной войне он был амнистирован.