Осужденный за мошенничество бизнесмен составит конкуренцию Шипулину

Кандидатуру Капчука одобрила «Партия роста», 26 июня он намерен подать в избирком необходимые документы и вступить в предвыборную гонку. Напомним, что от «Единой России» на это место претендует биатлонист Антон Шипулин, кандидатура которого поддерживается губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В начале 2000-х Капчук покинул Россию, тогда он являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве со средствами СвЖД. По делу был осужден его брат Константин Капчук. Сергей же находился в розыске Интерпола. Он стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который вернулся в Россию.