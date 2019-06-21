Председатель ЗакСо Свердловской области прокомментировала прямую линию с Путиным
Глава Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина прокомментировала вопросы, которые были заданы во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Областная газета».
Бабушкина отметила, что глава государства уделил внимание глобальным проблемам. В частности, лечению онкологии. В этом году из бюджета области на борьбу с онкологическими заболеваниями выделят 792 миллиона рублей.
Также председатель ЗакСо подчеркнула, что особое внимание уделяется реализации нацпроектов. Для этого создана специальная экспертная комиссия.
Беспрецедентное финансирование из федерального бюджета, финансирование из регионального бюджета позволят решать те задачи, которые поставил лидер России,сказала Бабушкина.
Напомним, что 20 июня в прямом эфире президент России ответил на 81 вопрос, некоторые озвученные во время эфира проблемы начали решаться в тот же день. В частности, в Верхней Салде ликвидировали скопление мусора на площадке, а в Тюмени губернатору Александру Моору было дано личное поручение президента об организации водоснабжения одного из поселков.