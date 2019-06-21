Председатель ЗакСо Свердловской области прокомментировала прямую линию с Путиным

Бабушкина отметила, что глава государства уделил внимание глобальным проблемам. В частности, лечению онкологии. В этом году из бюджета области на борьбу с онкологическими заболеваниями выделят 792 миллиона рублей.

Напомним, что 20 июня в прямом эфире президент России ответил на 81 вопрос, некоторые озвученные во время эфира проблемы начали решаться в тот же день. В частности, в Верхней Салде ликвидировали скопление мусора на площадке, а в Тюмени губернатору Александру Моору было дано личное поручение президента об организации водоснабжения одного из поселков.