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#домахорошо
Председатель ЗакСо Свердловской области прокомментировала прямую линию с Путиным
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Председатель ЗакСо Свердловской области прокомментировала прямую линию с Путиным

Сегодня, 09:48ПолитикаФото: Пресс-служба ЗакСо
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