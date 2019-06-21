Руководство управления горхозяйства Нижнего Тагила лишили премии за медлительность

Две недели назад стало известно, что чиновники горхозяйства не предоставили вовремя информацию по 47 обращениям тагильчан в разделе «Городской контроль». Как рассказал TagilCity.ru Горячкин, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял решение депремировать подчинённых.

Напомним, в ближайшее время в структуре администрации появится управление территориального развития и общественных связей, которое возглавит руководитель аппарата мэрии Алексей Храмцов. Его должность будет ликвидирована, но появится управляющий делами администрации, который, по словам мэра Владислава Пинаева, будет исполнять хозяйственные полномочия руководителя аппарата.