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Руководство управления горхозяйства Нижнего Тагила лишили премии за медлительность
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Руководство управления горхозяйства Нижнего Тагила лишили премии за медлительность

Сегодня, 12:10ПолитикаФото: TagilCity.ru
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