Руководство управления горхозяйства Нижнего Тагила лишили премии за медлительность
И. о. начальника управления горхозяйства администрации Нижнего Тагила Михаил Сёмин и начальник отдела по развитию улично-дорожной сети Владислав Тарахтунов оштрафованы за провал работы с обращениями граждан. Об этом в пятницу, 21 июня, объявил на аппаратном совещании в администрации вице-мэр Вячеслав Горячкин.
Две недели назад стало известно, что чиновники горхозяйства не предоставили вовремя информацию по 47 обращениям тагильчан в разделе «Городской контроль». Как рассказал TagilCity.ru Горячкин, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял решение депремировать подчинённых.
И.о. начальника управления будет лишён 100% ежемесячной премии, начальник отдела - 50% премии,отметил вице-мэр.
Напомним, в ближайшее время в структуре администрации появится управление территориального развития и общественных связей, которое возглавит руководитель аппарата мэрии Алексей Храмцов. Его должность будет ликвидирована, но появится управляющий делами администрации, который, по словам мэра Владислава Пинаева, будет исполнять хозяйственные полномочия руководителя аппарата.