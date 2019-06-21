В Екатеринбурге депутаты не стали обсуждать поправки в бюджет
Сегодня, 12:51ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
21 июня депутаты гордумы Екатеринбурга единогласно утвердили поправки в бюджет, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Вопрос о поправках рассмотрели во второй раз, во время внеочередного заседания. Решение было принято без заслушивания доклада начальника департамента финансов Анны Турунцевой. Вопросов со стороны народных избранников не последовало, поправки одобрены единогласно.
11 июня на заседании по корректировке бюджета 19 депутатов проголосовали против. Народным избранникам не понравилась идея создания Музея тружеников тыла и расходы в размере 20 миллионов рублей на создание районных газет. После этого мэрия исключила спорные статьи расходов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей