В ЗакСо вносят законопроект о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга

Таким образом Вагнер планирует пресечь дальнейшее возникновение конфликтов между мэром и депутатами городской думы. Такие конфликты уже возникали в Артемовском, Белоярском и Заречном.

То же самое происходит в Екатеринбурге, когда, как я считаю, мэра пускают по большому кругу и указывают ему, как строить его администрацию,подчеркнул депутат ЗакСо в беседе с корреспондентом Znak.

Прямые выборы главы города, по мнению Вагнера, придадут мэру политический вес и дадут возможность отстаивать свое мнение, даже если оно будет противоречить мнению депутатов.