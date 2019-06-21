В ЗакСо вносят законопроект о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга
Депутат ЗакСо Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил, что намерен внести на рассмотрение законопроект о возврате прямых выборов главы Екатеринбурга, пишет интернет-издание Znak.
Таким образом Вагнер планирует пресечь дальнейшее возникновение конфликтов между мэром и депутатами городской думы. Такие конфликты уже возникали в Артемовском, Белоярском и Заречном.
То же самое происходит в Екатеринбурге, когда, как я считаю, мэра пускают по большому кругу и указывают ему, как строить его администрацию,подчеркнул депутат ЗакСо в беседе с корреспондентом Znak.
Прямые выборы главы города, по мнению Вагнера, придадут мэру политический вес и дадут возможность отстаивать свое мнение, даже если оно будет противоречить мнению депутатов.
Законопроект возможно будет рассмотреть в осеннюю сессию. Прямые выборы главы Екатеринбурга были отменены весной 2018 года по инициативе региональных властей. В настоящий момент народное голосование по выбору главы муниципалитета отменено во всех городах Свердловской области.