На дистант отправят детей во время выборов в Госдуму в Свердловской области

Власти Свердловской области разрабатывают перевод учащихся школ на дистанционное обучения во время многодневного голосования на выборах в Госдуму и региональное Заксобрание, которое пройдёт с 17 по 19 сентября.

По словам председателя избирательной комиссии Свердловской области Владимира Русинова, причина такого решения в том, что многие участки работают в школах. Участвовать там будут не только школы, но и другие образовательные учреждения, на территории которых есть избирательные участки, говорит Русинов. По его словам, соответствующее соглашение будет заключено с министерством образования и молодёжной политики Свердловской области, пишет Znak. Также он добавил, что выборы пройдут на 2,5 тысячи участков, где будут работать 25 тысяч членов комиссии. Помимо этого, будут организованы 38 временных избирательных участков: Кольцово, СИЗО № 4, 32 лечебных учреждения и железнодорожный вокзал. На всех участках будет организовано видеонаблюдение с выводом трансляции в интернет. У граждан также будет возможность проголосовать «на дому», вызвав для этого выездную бригаду.

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