Утвержден календарный план подготовки и проведения выборов в свердловское ЗакСО

Утвержден календарный план подготовки и проведения выборов в свердловское ЗакСО
Утвержден календарный план подготовки и проведения выборов в свердловское ЗакСО
Сегодня, 21:35ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Заксобрание утвердила избирательная комиссия Свердловской области. В план были включены сроки опубликования списков избирательных участков и формирование комиссий.

Постановление от 21 июня гласит, что не позднее 22 июня должно произойти опубликование в сети Интернет списка политических партий и их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах. До 4 августа будут опубликованы списки избирательных участков, а до 3 сентября сформированы участковые избирательные комиссии. До 8 сентября участковым избирательным комиссиям будут переданы первые экземпляры списка избирателей, сообщает «Областная газета».

В период с 20 июня до 30 июля 18.00 будет осуществлено выдвижение кандидатов и представление списков кандидатов. Агитационный период начнется с того дня, как в избирком будут представлены необходимые документы о кандидатах. Агитационный период закончится 17 сентября в 00.00. Осуществление предвыборной агитации на телеканалах, в печатных и сетевых изданиях возможно с 21 августа до 17 сентября 00.00. До 14 сентября разрешается публиковать в СМИ результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов и исследования, которые затрагивают выборы.

До 28 июня из областного бюджета выделяются средства на подготовку и проведение выборов. Голосование осуществляется с 17 сентября с 8.00 по 19 сентября до 20.00. Определение результатов выборов пройдет до 23 сентября.

Также в течение семи дней со дня определения общих результатов будут обнародованы результаты выборов и данные о числе голосов избирателей. Полные данные о результатах выборов депутатов Заксобрания опубликуются в течение двух месяцев со дня голосования.

Напомним, в конце мая стало известно, что бывший депутат Нижнетагильской городской думы Андрей Муринович не стал баллотироваться в Госдуму от Нижнего Тагила и выдвинул свою кандидатуру в праймериз партии «Единая Россия» в ЗакСо Свердловской области от Красноуральской территориальной группы.

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