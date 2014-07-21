Порошенко: «Снимки со спутника доказывают вину ополчения и помощь им России»
Украина заявила, что располагает снимками со спутника. На них запечатлено место пуска ракеты, которая, предположительно, сбила пассажирский Boeing 777, рухнувший на Украине в четверг, 17 июля.
Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что располагает снимками со спутника, где видно место запуска ракеты, которая, предположительно, и сбила малазийский Boeing 777, рухнувший на Украине в четверг, 17 июля.
Об этом в ходе телефонных переговоров украинский глава сообщил президенту Франции Франсуа Олланду.
Мы имеем спутниковые снимки с места пуска ракеты, фото и видео зенитной установки, свидетельствующие о завозе оружия из России, перехват телефонных разговоров террористов и другие неопровержимые доказательства рассказал Петр Порошенко.
Кроме того, украинский президент вновь обвинил ополчение ДНР в том, что они препятствуют нормальному ходу расследования трагедии. В частности, Петр Порошенко напомнил, что ополчение Донбасса захватило черные ящики с потерпевшего крушение малазийского Boeing 777.
Напомним, в четверг, 17 июля, на территории ДНР рухнул малазийский Boeing 777, на борту которого находилось 298 человек, все погибли. В настоящее время на месте крушения работают сотни международных экспертов, принимающих участие в расследовании данной трагедии.
Стоит отметить, что в субботу, 19 июля, представитель ОБСЕ, находящийся на месте крушения, заявлял, что никаких оснований не доверять ополчению и считать, что они фальсифицировали место трагедии, у ОБСЕ нет.