Порошенко: «Снимки со спутника доказывают вину ополчения и помощь им России»

Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что располагает снимками со спутника, где видно место запуска ракеты, которая, предположительно, и сбила малазийский Boeing 777, рухнувший на Украине в четверг, 17 июля.

Об этом в ходе телефонных переговоров украинский глава сообщил президенту Франции Франсуа Олланду.

Мы имеем спутниковые снимки с места пуска ракеты, фото и видео зенитной установки, свидетельствующие о завозе оружия из России, перехват телефонных разговоров террористов и другие неопровержимые доказательства рассказал Петр Порошенко.

Кроме того, украинский президент вновь обвинил ополчение ДНР в том, что они препятствуют нормальному ходу расследования трагедии. В частности, Петр Порошенко напомнил, что ополчение Донбасса захватило черные ящики с потерпевшего крушение малазийского Boeing 777.

Напомним, в четверг, 17 июля, на территории ДНР рухнул малазийский Boeing 777, на борту которого находилось 298 человек, все погибли. В настоящее время на месте крушения работают сотни международных экспертов, принимающих участие в расследовании данной трагедии.