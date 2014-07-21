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Порошенко: «Снимки со спутника доказывают вину ополчения и помощь им России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Порошенко: «Снимки со спутника доказывают вину ополчения и помощь им России»

21 июля 2014, 11:50ПолитикаCorey
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