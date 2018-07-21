Актриса «Уральских пельменей» выдвинулась на выборы в думу Екатеринбурга

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Актриса «Уральских пельменей» Юлия Михалкова подала документы в избирательную комиссию Екатеринбурга. Девушка планирует принять участие в выборах депутатов городской думы в качестве самовыдвиженца по девятому округу.
Сюжеты: Екатеринбург
После подачи заявки актрисе необходимо собрать в срок до 25 июля 300 подписей в свою поддержку, сообщает «ТАСС». Вместе с Михалковой документы подали выдвиженцы от различных политических партий.
Выборы в государственную думу Екатеринбурга состоятся 9 сентября. В них примут участие 587 кандидатов.
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