Власти Хакасии запустили новый формат коммуникации с населением

Как сообщает "Хакасия Информ", Зимин также принимает непосредственное участие в эксперименте: его приёмная расположена в Бейском районе республики.

Предполагается, что приём будет вестись до последнего посетителя. Основными темами обращений станут наиболее злободневные вопросы: ЖКХ, состояние здравоохранения в регионе и качество дорог.

Власти рассчитывают на получение ценной информации, которая позволит в сжатые сроки решить многие проблемы. Если новый формат общения будет признан успешным, то в дальнейшем в Хакасии единый день приёма граждан будет проводиться каждый месяц.