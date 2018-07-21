Власти Хакасии запустили новый формат коммуникации с населением
Сегодня, 15:28Политика
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Сегодня с 11:00 на всей территории Хакасии свою работу ведут приёмные органов власти, в которые могут обратиться граждане. По инициативе главы региона Виктора Зимина в Хакасии впервые в истории республики проводится единый день личного приёма граждан.
Как сообщает "Хакасия Информ", Зимин также принимает непосредственное участие в эксперименте: его приёмная расположена в Бейском районе республики.
Предполагается, что приём будет вестись до последнего посетителя. Основными темами обращений станут наиболее злободневные вопросы: ЖКХ, состояние здравоохранения в регионе и качество дорог.
Власти рассчитывают на получение ценной информации, которая позволит в сжатые сроки решить многие проблемы. Если новый формат общения будет признан успешным, то в дальнейшем в Хакасии единый день приёма граждан будет проводиться каждый месяц.
Предполагается, что каждую приёмную сегодня посетят несколько сотен человек.
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