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Власти Хакасии запустили новый формат коммуникации с населением
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Власти Хакасии запустили новый формат коммуникации с населением

Сегодня, 15:28Политика
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