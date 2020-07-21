Свердловская область вошла в первую десятку «лучших регионов для жизни» в России
Свердловская область в рейтинге качества жизни, подготовленным агентством «Национальные кредитные рейтинги», заняла лишь десятое место, набрав общий балл ниже среднероссийского, пишет РБК.
Регионы расположились в рейтинге в зависимости от набранных баллов, которые присуждались исходя из оборота розничной торговли, доступности жилья, просроченной задолженности по кредитам, доли официальных доходов, депозитов, основных фондов социальной сферы, обеспеченности жильем, педагогами и медиками. Также, по мнению авторов исследования, на качество жизни россиян влияет климат.
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» предприняло попытку ранжировать регионы не по показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в том или ином регионе.
В результате проведенного исследования Свердловская области заработала 4,61 балла, что является ниже среднероссийского уровня, однако это позволило региону войти в десятку лидеров. Для сравнения лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, набрав семь баллов, что является максимальным баллом. Следом расположились Москва и Белгородская область.
Седьмое и восьмое место заняли другие регионы Уральского федерального округа — Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Однако же, другой регион УрФО — Курганская область — вошел в десятку аусайдеров рейтинга, набрав всего 0,77 балла, приближаясь к первой позиции с конца рейтинга, занимаемой Республикой Тыва.
Напомним, что в конце минувшего года Нижний Тагил оказался в числе городов-аутсайдеров по уровню качества жизни, согласно рейтингу Минстроя России, который назвал муниципалитет «неблагоприятным для проживания».