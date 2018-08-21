Глава Хакасии Виктор Зимин дал пресс-конференцию после встречи с Путиным

Зимин сообщил, что Путин поддержал все пять проектов, направленных на развитие Хакасии. Об этом пишет «Хакасия-Информ».

На встрече с президентом Зимин заявил о необходимости завершить строительство транспортного коридора Абакан – Бийск, что позволит автомобильному транспорту передвигаться по короткому пути из Хакасии в КНР и Монголию.

Хакасия должна уйти из ценовой зоны Сибири и войти в список территорий ценовых зон оптового рынка, для которых государство устанавливает особенности функционирования оптового и розничного рынков, сказал президенту Зимин. Проект поможет снизить тарифы на электроэнергию в Хакасии.

Главы государства и республики обсудили строительство в Абакане новой школы, в которой смогут учиться тысяча детей. Образовательный объект появится в быстро развивающемся микрорайоне Арбан.