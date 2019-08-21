Дело о многомиллионном ущербе Уральского завода пластификаторов вернули на доработку

На суде представитель УЗП заявил, что из материалов уголовного дела следует, что именно Писцов распоряжался денежными средствами компании «Технопаркэнерго», которая по заключенному им же контрактом «встроилась» между заводом и энергопоставщиками и передавала ресурсы по завышенным ценам, а разницу оставляла на своих счетах.

Так сторона потерпевших обратила внимание судьи на то, что, согласно протоколу IP-соединений, управление счетами «Технопаркэнерго» осуществлялось не с адреса компании или места проживания директора Марии Гильмановой, а с территорий, где находился Дмитрий Писцов — в частности из принадлежащего ему дома в селе Николо-Павловское, а также ряда зарубежных отелей, где он в тот момент пребывал по туристическим путёвкам.

Кроме того, по словам заявителей, ещё на стадии предварительного следствия было установлено, что «Технопаркэнерго» приобретал путёвки у туристической компании «Пять звёзд», по которым перемещались Дмитрий Писцов и члены его семьи, а контакты с турагентами и подтверждение оплаты осуществляли либо он сам, либо его супруга.

Ещё «заводчане» повторили пояснения директора фирмы «Бизнес Решения», по словам которого, в 2014 году Писцов сообщил, что зачислит на счёт «БР» несколько миллионов рублей из «Технопаркэнерго», и попросил перевести их на счёт компании, которая оформлена на его супругу.

Также, по мнению заявителей, нанесённый действиями Дмитрия Писцова ущерб УЗП был определён неверно: вместо установленных специалистами 53 миллионов рублей, следствием вменена сумма 10 миллионов рублей, а вместо «переплаченных» энергопоставщиком (компанией «НЭТ», входящей с заводом в одну и ту же группу предприятий и возглавляемой до 2018 года тем же Писцовым) за агентские комиссии 47,2 миллиона рублей — 2,1 миллиона.

Действия Писцова необходимо квалифицировать как более тяжкое преступление — «Мошенничество в особо крупном размере»,заявил представитель УЗП.

Судья Илья Григорьев согласился с их доводами и вернул дело в прокуратуру.

Безусловно, мы удовлетворены тем, что суд учёл наше мнение, но до конечной цели, надо признать, ещё далеко — мы по-прежнему намерены добиться для Писцова наказания, равноценного его противоправным действиям и ущербу, который он причинил заводу, воспользовавшись доверием собственников. У нас всё ещё есть основания надеяться на объективность суда и мы ждём, что в следственных органах дело будет доработано соответствующим образом,рассказал TagilCity.ru представитель «Уральского завода пластификаторов».

Сам Дмитрий Писцов от комментариев отказался.