Дело о многомиллионном ущербе Уральского завода пластификаторов вернули на доработку
Ленинский суд Нижнего Тагила вернул на доработку дело экс-директора «Уральского завода пластификаторов» Дмитрия Писцова, который обвиняется в «Присвоении или Растрате». Это решение было принято после ходатайства потерпевший стороны о переквалификации на «Мошенничество».
На суде представитель УЗП заявил, что из материалов уголовного дела следует, что именно Писцов распоряжался денежными средствами компании «Технопаркэнерго», которая по заключенному им же контрактом «встроилась» между заводом и энергопоставщиками и передавала ресурсы по завышенным ценам, а разницу оставляла на своих счетах.
Так сторона потерпевших обратила внимание судьи на то, что, согласно протоколу IP-соединений, управление счетами «Технопаркэнерго» осуществлялось не с адреса компании или места проживания директора Марии Гильмановой, а с территорий, где находился Дмитрий Писцов — в частности из принадлежащего ему дома в селе Николо-Павловское, а также ряда зарубежных отелей, где он в тот момент пребывал по туристическим путёвкам.
Кроме того, по словам заявителей, ещё на стадии предварительного следствия было установлено, что «Технопаркэнерго» приобретал путёвки у туристической компании «Пять звёзд», по которым перемещались Дмитрий Писцов и члены его семьи, а контакты с турагентами и подтверждение оплаты осуществляли либо он сам, либо его супруга.
Ещё «заводчане» повторили пояснения директора фирмы «Бизнес Решения», по словам которого, в 2014 году Писцов сообщил, что зачислит на счёт «БР» несколько миллионов рублей из «Технопаркэнерго», и попросил перевести их на счёт компании, которая оформлена на его супругу.
Также, по мнению заявителей, нанесённый действиями Дмитрия Писцова ущерб УЗП был определён неверно: вместо установленных специалистами 53 миллионов рублей, следствием вменена сумма 10 миллионов рублей, а вместо «переплаченных» энергопоставщиком (компанией «НЭТ», входящей с заводом в одну и ту же группу предприятий и возглавляемой до 2018 года тем же Писцовым) за агентские комиссии 47,2 миллиона рублей — 2,1 миллиона.
Действия Писцова необходимо квалифицировать как более тяжкое преступление — «Мошенничество в особо крупном размере»,заявил представитель УЗП.
Судья Илья Григорьев согласился с их доводами и вернул дело в прокуратуру.
Безусловно, мы удовлетворены тем, что суд учёл наше мнение, но до конечной цели, надо признать, ещё далеко — мы по-прежнему намерены добиться для Писцова наказания, равноценного его противоправным действиям и ущербу, который он причинил заводу, воспользовавшись доверием собственников. У нас всё ещё есть основания надеяться на объективность суда и мы ждём, что в следственных органах дело будет доработано соответствующим образом,рассказал TagilCity.ru представитель «Уральского завода пластификаторов».
Сам Дмитрий Писцов от комментариев отказался.
Напомним, Писцов возглавлял УЗП с момента основания в 2007 году по 2018. По версии обвинения, с 2014 он заключил заведомо невыгодный контракт с оформленным на Марию Гильманову «Технопаркэнерго», чем нанёс предприятию многомиллионный ущерб. В ходе разбирательства Писцов признал, что знал о нерентабельности сделки, но заявил, что заключил её, чтобы помочь Гильмановой развить бизнес и создать положительный имидж перед руководством. Ранее выяснилось, что у компании Гильмановой не было обоснованного статуса «сетевой» организации для заключения договоров по энергопоставкам, как того требует регламент. Сама девушка на суде заявила, что после возбуждения уголовного дела стала испытывать проблемы со здоровьем и плохо помнит, как руководила оформленной на её имя компанией, но на вопрос об исчезнувших со счетов «Технопаркэнерго» средствах ответила, что, поскольку это не являлось хищением, повода для обращения в правоохранительные органы она не видела.