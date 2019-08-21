Компания, из-за которой уволился замглавы Нижнего Тагила, ответила на жалобы

Как показали TagilCity.ru представители «Каравана», они заключили контракт 30 июля, а 14 августа получили от Службы заказчика городского хозяйства письмо о том, что, по данным «Облкоммунэнерго», стадион пересекает высоковольтный силовой кабель, из-за чего необходимо внести изменения в проект. В ответ компания направила в администрацию уведомление о приостановке работ, а 19 августа контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Стоит отметить, что письмо СЗГХ датировано вторым августа, а ответ «Каравана» — 16-м числом, в день, когда мэр Владислав Пинаев отстранил Владимира Юрченко с должности из-за срыва сроков работ и назначил в отношении него служебную проверку на причастность к подрядным организациям.

На нашу деятельность отстранение или не отстранение замглавы города не влияет. Мы контактируем со Службой заказчика городского хозяйства, и письмо от них, хоть и датировано 2 августа, мы получили только 14-го — это факт, подтверждённый документально. Указанный там вопрос требовал времени, мы его изучили, подготовили ответ и отправили. Про то, что в этот день в мэрии произошли какие-то перестановки, мы даже не знали,сказали TagilCity.ru в «Караване».

В официальном ответе представители компании также заявили: «Владимир Прокопьевич Юрченко не имеет никакого отношения к действиям или собственникам ООО „Караван“».

В администрации города расторжение контракта с «Караваном» подтвердили, а также сообщили, что работы на ранее доверенном им объекте уже ведёт другая компания.

Служебная проверка в отношении Владимира Прокопьевича продолжается, и только по её итогу мы можем что-либо комментировать, а на объекте сейчас ведёт работы муниципальное предприятие,сказали TagilCity.ru в пресс-службе тагильской администрации.

Как уточнили в мэрии, строительством футбольного поля на стадионе Центра образования теперь занимается МУП «Тагилдорстрой».