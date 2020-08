«Чтобы не было раскола»: экс-глава Сысерти Карамышев отказался от участия в выборах

Бывший глава Сысерти и экс-спикер гордумы Александр Карамышев планирует снять свою кандидатуру с довыборов в гордуму, пишет Znak.

По словам Карамышева, в период предвыборной кампании округ начал получать инвестиции от другого кандидата, поэтому он решил снять свою кандидатуру. Чтобы эти инвестиции дошли до округа, чтобы не было раскола в населенном пункте, я решил снять свою кандидату, рассказал Карамышев. Он заявил, что в 2021 году планирует принять участие в выборах в Заксобрание региона. Напомним, что в декларациях, предоставленных Карамышевым, прокуратура нашла нарушения. По этой причине суд лишил его полномочий спикера и депутата думы. Также в отношении его было возбуждено уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Мошенничество». В этом году дело было прекращено.

