УВЗ, завод им. Калинина и КБ «Новатор» попали в санкционный список США

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На сайте Госдепа США опубликован новый санкционный список против российских компаний. Из Свердловской области в него вошли — Уралвагонзавод, Машиностроительный завод им. Калинина и конструкторское бюро «Новатор».
Одобренный госсекретарем США Майком Помпео список состоит из 72 пунктов с перечнем предприятий и бизнесменов РФ, связанных с оборонной промышленностью. С ними запрещены любые сделки.
Из предприятий Свердловской области в список попали — Уралвагонзавод, Машиностроительный завод им. Калинина и конструкторское бюро «Новатор».
Также в список включены концерн «Калашников», военная компания Вагнера, «Ростех», «Оборонлогистика» и другие, пишет ЕТВ.
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