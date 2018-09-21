УВЗ, завод им. Калинина и КБ «Новатор» попали в санкционный список США

Одобренный госсекретарем США Майком Помпео список состоит из 72 пунктов с перечнем предприятий и бизнесменов РФ, связанных с оборонной промышленностью. С ними запрещены любые сделки.

Из предприятий Свердловской области в список попали — Уралвагонзавод, Машиностроительный завод им. Калинина и конструкторское бюро «Новатор».