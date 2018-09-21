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УВЗ, завод им. Калинина и КБ «Новатор» попали в санкционный список США
Сюжеты:
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Sanction russia

УВЗ, завод им. Калинина и КБ «Новатор» попали в санкционный список США

Сегодня, 11:10Политика
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