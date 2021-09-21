Почти половина жителей проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО в Нижнем Тагиле

Появилась информация о предварительных итогах выборов в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области в Нижнем Тагиле. В общей сложности явка по городу составила 49,80%.

Наибольшую активность в период голосования показали жители Дзержинского района. Там явка достигла 51,87%. В Ленинском районе свой голос отдали 49,22% избирателей, а в Тагилстроевском — 48,41%, сообщает городской избирком. В 2021 году сразу пять партий проходят в Госдуму, так как преодолели пятипроцентный барьер. Лидерство одержала «Единая Россия» — 33,51% голосов. За КПРФ проголосовали 21,04% тагильчан. После идут «Справедливая Россия — За правду» — 15,03% голосов, ЛДПР — 8,96% и «Новые люди» — 7,31%. С Законодательным собранием ситуация обстоит аналогичным образом. Туда также проходят пять партий. В Нижнем Тагиле «Единая Россия» получила 34,63% голосов, КПРФ — 23,09%, «Справедливая Россия — За правду» — 16,46%, ЛДПР — 9,68% и «Новые люди» — 7,98%. На выборах в Государственную думу в Нижнем Тагиле наибольшую поддержку местные жители оказали кандидату от «Единой России», директору по персоналу УВЗ Константину Захарову. Он набрал 32,68%. На втором месте закрепился представитель коммунистов Михаил Бояркин — 22,50%. Далее следует кандидат от «Справедливой России — За правду» Сергей Белоусов — 17,08%. В свердловское Законодательное собрание по одномандатным округам проходят три кандидата от «Единой России»: представитель «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, лидер профсоюза НТМК Владимир Радаев и политик Вячеслав Погудин. В Дзержинском одномандатном избирательном округе № 19 Рощупкин получил 42,13%, далее следует представитель КПРФ Анатолий Марченков — 25,28% и Евгения Михайлиди из «Справедливой России — За правду» — 22,32%. Вячеслав Погудин одержал победу в Ленинском одномандатном избирательном округе № 20. У него 43,15% голосов. Михаил Бояркин получил 21,81%, а общественница Надежда Журавлева 19,56%. В Тагилстроевском одномандатном округе № 21 Владимира Радаева выбрали 38,22% горожан, а 27,30% Владимира Желибы из КПРФ. 18,47% голосов у Павла Пахомова из «Справедливой России — За правду». Напомним, относительно прошедших с 17–19 сентября выборов высказали свое мнение эксперты. В целом, все общественные и административные структуры отработали на выборах хорошо. Эксперты высказались о прошедших выборах-2021 в Свердловской области

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