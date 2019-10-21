Итоги недели: спасение госпиталя Тетюхина и Черноисточинские фейки

На прошлой неделе прошёл слух, что госпиталь Тетюхина находится на грани банкротства. Пошёл он от РБК, который со ссылкой на источник в свердловском правительстве, сообщил, что у госпиталя нет средств на выплату миллиардного займа. Однако позже глава региона дал понять, что сведения о проблемах нижнетагильского госпиталя преувеличены.

Евгений Куйвашев прокомментировал информацию о банкротстве госпиталя Тетюхина

Дело в отношении экс-председателя правления «Тагилбанка» Ларисы Пестовой, которая обвинялась в злоупотреблении полномочиями и растрате или присвоении, прекращено. Суд учёл, что Пестова возместила ущерб и впервые привлекается к уголовное ответственности, потому назначил ей штраф.

Суд признал виновным экс-председателя обанкротившегося «Тагилбанка»

На аппаратном совещании в нижнетагильской администрации глава города Владислав Пинаев резко отреагировал на сведения об очередных жалобах на состояние Черноисточинского пруда. Мэр призвал чиновников детально изучать каждую жалобу, прежде чем давать ей ход, и заявил, что некоторые из них могут быть фейками. Тут же на него с критикой накинулась часть общественников, по мнению которых Пинаев намеренно игнорирует проблемы с поступающей в город питьевой водой. В администрации подобным заявлениям, учитывая, какая работа ведётся при участии тагильского градоначальника и областных ведомств к подготовке реабилитации Черноисточинского пруда, были крайне удивлены. В то же время политолог Сергей Старовойтов считает, что мэр намеренно позволил себе резкие слова.

Может даже показаться, что мэр играет на грани. Но если вглядеться поглубже, то становится понятно, что делает он это в целях сохранить стилистическое единство со своими избирателями. Уральцы уважают бесшабашную отвагу. Поэтому решения мэра отвечать именно в такой стилистике является осмысленным политтехнологическим решением. Мэр не поддаётся на провокации либеральной части общества, сохраняя единство со своей целевой аудиторией,говорит Старовойтов.

Мэр Нижнего Тагила призвал чиновников детально проверять каждую жалобу о воде