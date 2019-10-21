Лукашенко выступил за расширение сотрудничества со Свердловской областью

Свердловская область, несмотря на такую географическую удаленность, — надежный партнер для Белоруссии, это близкие нам люди и близкий регион. В Уральском регионе мы работаем очень давно, успешно,сказал Александр Лукашенко.

Евгений Куйвашев выразил уверенность, что проведенная встреча позволит расширить границы сотрудничества.

В состав делегации вошли промышленники, которые уже провели переговоры с зарубежными партнерами о дальнейшем сотрудничестве, отметил он.

На Свердловских предприятиях во многих отраслях используется белорусская техника. До 60% используемой сельхозтехники имеет белорусское происхождение.

Евгений Куйвашев рассказал, что в последние несколько лет предприятия Урала преуспели в сфере информационных технологий и обмена данными, и коллеги из Белоруссии могут использовать эти компетенции. Также он считает, что есть возможности реализации совместных проектов в сфере образования, медицины и волонтерской деятельности.

Президент Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Свердловская область является одним из ведущих регионов по строительству и предложил свою помощь.

Особенно это вам актуально будет при подготовке к Всемирной летней Универсиаде в 2023 году. У нас есть в этом плане опыт, сказал Президент.