В Екатеринбурге экс-директор ЦПКиО Роман Шадрин получил работу в администрации города
Сегодня, 21:40ПолитикаФото: екатеринбург.рф
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Отставной генерал-майор, Герой России Роман Шадрин получил должность в администрации губернатора Свердловской области, сообщает Znak.
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Он будет работать помощником вице-губернатора Сергея Бидонько. Основным направлением его деятельности станет патриотическое воспитание. К новым обязанностям Шадрин приступит с 1 ноября.
Сам вице-губернатор считает, что отставной генерал подходит для этой должности.
В следующем году празднуется 75-летие со дня Победы, много разных мероприятий. Роман Шадрин будет в работе помогать — он боевой генерал, Герой России, положительный пример со всех точек зрения,рассказал Бидонько.
Также в обязанности Шадрина будет входить работа с ветеранскими организациями.
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