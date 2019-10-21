В Екатеринбурге экс-директор ЦПКиО Роман Шадрин получил работу в администрации города

Он будет работать помощником вице-губернатора Сергея Бидонько. Основным направлением его деятельности станет патриотическое воспитание. К новым обязанностям Шадрин приступит с 1 ноября.

Сам вице-губернатор считает, что отставной генерал подходит для этой должности.

В следующем году празднуется 75-летие со дня Победы, много разных мероприятий. Роман Шадрин будет в работе помогать — он боевой генерал, Герой России, положительный пример со всех точек зрения,рассказал Бидонько.