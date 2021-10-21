Глава Алапаевска получил пост замминистра спорта Свердловской области

Глава Алапаевска получил пост замминистра спорта Свердловской области
Глава Алапаевска получил пост замминистра спорта Свердловской области
Сегодня, 16:33ПолитикаФото: Яндекс.Карты
Глава МО Алапаевское Константин Деев перешел на работу в правительство Свердловской области. Теперь он станет замминистра физкультуры и спорта региона. К обязанностям на новом месте он приступит с 9 ноября.

До этого момента Дееву предстоит сложить свои полномочия как главы округа, а в муниципалитете будет выбран новый руководитель.

В министерстве бывший глава Алапаевска будет отвечать за работу со спортивными федерациями, организацию межведомственного взаимодействия, развитие спортивной инфраструктуры в сельских территориях, пишет «Областная газета» со ссылкой на департамент информполитики Свердловской области.

Константин Деев проработал в должности главы администрации Алапаевского МО с 2008 по 2016 года, а уже в 2016 году стал руководителем муниципалитета.

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