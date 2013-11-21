Участники публичных слушаний проголосовали за 19 поправок в Устав города
Проект решения об изменениях в Устав города вынесла на публичные слушания Нижнетагильская городская дума. Статьи главного правового акта муниципалитета приводятся в соответствие с изменениями, которые произошли в российском законодательстве.
Предварительно проект решения прошел правовую экспертизу в министерстве юстиции области. В обсуждении Устава города приняли участие 138 человек.
В частности, изменения связаны с новыми понятиями, появившимися в законе об образовании. Что касается антикоррупционной политики, то статья 26 Устава города дополнена пунктом о запрете открывать и иметь счета, денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, отдельным категориям лиц. Кроме этого, в главном законе города появился новый пункт, касающийся разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
Участники слушаний проголосовали единогласно за принятие проекта решения о внесении изменений в Устав города.
© TagilCity.ru по данным пресс-службы Администрации Нижнего Тагила