Участники публичных слушаний проголосовали за 19 поправок в Устав города

В частности, изменения связаны с новыми понятиями, появившимися в законе об образовании. Что касается антикоррупционной политики, то статья 26 Устава города дополнена пунктом о запрете открывать и иметь счета, денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, отдельным категориям лиц. Кроме этого, в главном законе города появился новый пункт, касающийся разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия.