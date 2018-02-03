2,3 млн рублей: гордума Екатеринбурга планирует увеличить штат на четыре сотрудника
Городская дума Екатеринбурга планирует добавить должности видеооператора в пресс-службу, специалиста по аналитике, советника и помощника председателя гордумы.
В гордуме Екатеринбурга рассматривается вопрос изменения штатного расписания. Депутаты предлагают добавить видеооператора в пресс-службу, ввести аналитический отдел, который будет состоять из одного человека, а также назначить помощника и советника председателя Игоря Володина. Таким образом количество муниципальных ставок увеличится до 64. На это планируется потратить 2 370 тысяч рублей в год.
Депутат Константин Киселев предложил выслушать главу пресс-службы гордумы, начальника управления по поводу планов и целей введения новых должностей.
Игорь Володин заявил, что городская дума и Счетная палата нуждаются в аналитике.
В случае, если на очередном заседании думы нововведения будут одобрены, то структура начнет свою работу с 1 января 2019 года, сообщает Znak.com.