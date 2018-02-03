2,3 млн рублей: гордума Екатеринбурга планирует увеличить штат на четыре сотрудника

В гордуме Екатеринбурга рассматривается вопрос изменения штатного расписания. Депутаты предлагают добавить видеооператора в пресс-службу, ввести аналитический отдел, который будет состоять из одного человека, а также назначить помощника и советника председателя Игоря Володина. Таким образом количество муниципальных ставок увеличится до 64. На это планируется потратить 2 370 тысяч рублей в год.