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2,3 млн рублей: гордума Екатеринбурга планирует увеличить штат на четыре сотрудника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,3 млн рублей: гордума Екатеринбурга планирует увеличить штат на четыре сотрудника

Сегодня, 16:04ПолитикаФото: Wikimedia Commons
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