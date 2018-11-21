«Единая Россия» подготовит предложения по проведению «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге
Сегодня, 17:04ПолитикаФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутаты партии обещали подготовить пакет предложений в случае победы заявки от Екатеринбурга на проведений международной выставки «ЭКСПО-2025».
Сюжеты: Екатеринбург
Департамент информполитики Свердловской области сообщил о том, что депутаты «Единой России» готовят предложения по организации выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге. Свердловское отделение разрабатывает конкретные шаги подготовки города к проведению международной выставки.
Победитель будет выбран на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро 23 ноября 2018 года. Проведение «Экспо» планируется с 2 мая по 2 ноября 2025 года, сообщает ТАСС.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей