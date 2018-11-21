Владимир Мединский поддержал проект новой филармонии в Екатеринбурге
Сегодня, 10:33ПолитикаФото: департамент информполитики Свердловской области
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20 ноября Екатеринбург посетил министр культуры РФ Владимир Мединский. Он поддержал проект строительства новой филармонии, ради которой собираются снести жилой дом на улице Карла Либкнехта.
Сюжеты: Екатеринбург
Владимир Мединский заявил, что проект амбициозный и он будет его поддерживать.
Если удастся его реализовать, я думаю, что это будет один из самых выдающихся филармонических комплексов в мире,подчеркнул глава Минкультуры.
Напомним, что по проекту нового зала филармонии требуется снести жилой дом на улице Карла Либнехта. Жители дома с таким решением не согласны и пытаются его опротестовать.
Также Мединский одобрил выбор жителей Свердловской области в проекте по доинаменованию аэропорта Кольцова. Сейчас в голосовании лидирует Павел Бажов, сообщает E1.ru.
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