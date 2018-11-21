Владимир Мединский поддержал проект новой филармонии в Екатеринбурге

Владимир Мединский заявил, что проект амбициозный и он будет его поддерживать.

Если удастся его реализовать, я думаю, что это будет один из самых выдающихся филармонических комплексов в мире,подчеркнул глава Минкультуры.

Напомним, что по проекту нового зала филармонии требуется снести жилой дом на улице Карла Либнехта. Жители дома с таким решением не согласны и пытаются его опротестовать.