Госорганы перестанут оказывать услуги: все полномочия будут переданы МФЦ

Исключением из правил станут только «неустранимые случаи», которые будут названы позднее.

По мнению заместителя министра экономического развития РФ Саввы Шипова, законопроект позволит выйти на новый уровень взаимодействия человека с государством. Он считает, что получение услуг станет «максимально удобным, но при этом возлагает много новых обязанностей на ведомства».

Однако альтернативного пути нет: если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя, заявил Шипов.

Обратиться в МФЦ можно будет независимо от места прописки, а также все услуги будут доступны в электронном виде. Некоторые сервисы будут предоставляться до фактического обращения гражданина. К примеру, предлагается в день 45-летия гражданам присылать готовый запрос о замене паспорта, который надо будет только подписать. Кроме того, МФЦ планируется наделить правом привлечения к работе негосударственных учреждений, к примеру, банки.