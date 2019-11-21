Госорганы перестанут оказывать услуги: все полномочия будут переданы МФЦ
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, согласно которому все государственные органы к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщают «Известия».
Исключением из правил станут только «неустранимые случаи», которые будут названы позднее.
По мнению заместителя министра экономического развития РФ Саввы Шипова, законопроект позволит выйти на новый уровень взаимодействия человека с государством. Он считает, что получение услуг станет «максимально удобным, но при этом возлагает много новых обязанностей на ведомства».
Однако альтернативного пути нет: если мы хотим соответствовать требованиям цифровой экономики, начать надо с себя, заявил Шипов.
Обратиться в МФЦ можно будет независимо от места прописки, а также все услуги будут доступны в электронном виде. Некоторые сервисы будут предоставляться до фактического обращения гражданина. К примеру, предлагается в день 45-летия гражданам присылать готовый запрос о замене паспорта, который надо будет только подписать. Кроме того, МФЦ планируется наделить правом привлечения к работе негосударственных учреждений, к примеру, банки.
Планируется, что законопроект начнет действовать с 1 января 2021 года.