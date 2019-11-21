Суд отклонил иск «УБТ-Уралвагонзавода» на 10,7 миллиона долларов за самолёт

14 декабря 2010 года ООО «УБТ-Уралвагонзавод» заключило договор аренды с правом выкупа самолёта с ирландской компанией SB Leasing Ireland Limited. В этот же день УБТ передал воздушное судно в субаренду АО «Уралвагоназаводу» также с правом выкупа. Техническое обслуживание и ремонт входили в обязанность УВЗ.

В 2014 году генеральный директор УБТ представил отчёт о досрочной выплате 10,7 миллионов долларов США 15 декабря 2014 года ирландской компании и передаче судна в аренду «Уралвагонзаводу».

23 декабря 2014 года тагильские компании расторгли договор. УВЗ обязался выплатить долг за самлдёт до 31 мая 2015 года. При этом само воздушное судно находилось на территории США на техническом обслуживании и ремонте, которые не проводились, так как средств на дорогостоящее техобслуживание (около трех миллионов долларов) у «Уралвагонзавода» не было. УВЗ должен был получить денежные средства в размере 30 миллиардов рублей за продажу вагонов, что и определило выкуп самолёта.

Истец считает, что Коркунов и Варзиев принесли убыток обществу из-за ненадлежащего выполнения обязательств по договору аренды с ирландской компанией, а именно, не был проведён ремонт, воздушное судно не было приведено в летную годность, не была оплачена стоянка, не были предъявлены требования к субарендатору, не погашена курсовая разница при выплате выкупной стоимости с декабря 2014 года по апрель 2016 года. В итоге самолёт не был получен в собственность «УБТ-Уралвагонзавода», так как договор аренды был расторгнут. Ответчики не согласны с исковыми требованиями, ссылаясь на свою разумность и добросовестность в период руководства «УБТ-Уралвагонзавод», а также на отсутствие совместных действий и пропуск срока исковой давности по заявленной сумме.