В Госдуме поделили комитеты. На очереди депутатские кабинеты

В Совет Думы в отличие от прошлых лет войдут и руководители фракций. Но пока при всем этом единственным фактом, говорящим в пользу того, что нижняя палата в ближайшие пять лет будет голосовать по-новому, является новая система голосования, установленная в зале пленарных заседаний.

Видавшие виды думские журналисты удивляются: никогда раньше такого не было, чтобы вплоть до первого пленарного заседания, открывающего новый созыв, делили комитеты. Консультации по этому поводу закончились только вчера. В итоге было объявлено, что у спикера новой Думы будет два первых заместителя — Александр Жуков от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

После объявления этой победной новости первый замруководителя фракции КПРФ Сергей Решульский заявил о «сдаче» комитета по аграрным вопросам, в котором фракции отказали. Игорь Лебедев (ЛДПР) при объявлении итогов работы комиссии энергично заявил, что фракция не сдается и продолжает бороться за комитет по международным делам. Олег Морозов («ЕдРо»), пока что первый вице-спикер Госдумы, просто и коротко определил судьбу заявления Лебедева, попросив журналистов «принять информацию к сведению».

Ни один представитель эсэров не вышел к прессе, несмотря на то что в их распоряжение передали специально созданный по их просьбе комитет по жилищной политике и вопросам ЖКХ, который будет возглавлять Галина Хованская. Кроме того, представители «Справедливой России» возглавят комитеты по науке, по делам женщин, детей и семьи, по энергетике. Но ощущалось, что вниманием справороссы в ходе многодневных переговоров были обделены.

Коммунисты выбили себе преимущество за счет числа голосов, ЛДПР пыталась сотрудничать с партией власти, а эсэры продолжали демонстрировать лишь крайнюю нетерпимость к «ЕдРу». Но несмотря на разные подходы к правящей партии, ни одна из оппозиционных фракций на сегодняшнем заседании не собирается поддерживать кандидатуру Сергея Нарышкина на пост спикера.

Что касается депутатских кабинетов, то до их распределения дело не дошло, поскольку еще не определены места в составе комитетов, а от этого зависит и то, на каком этаже и какой площадью достанется кабинет парламентарию. Но могут быть и такие ситуации, когда, поменяв комитет, народному избраннику предыдущего созыва придется съехать с насиженного места, где к тому же он сам сделал ремонт или своими руками собрал мебель. Известно лишь, что первый вице-премьер Александр Жуков уже присмотрел кабинет Любови Слиски.

В зале пленарных заседаний за время перерыва в работе установили на каждом рабочем месте планшеты — они позволят депутату, что называется не отходя от кассы, просмотреть базу законопроектов или любую другую электронную информацию. К тому же не нужно будет переводить на документы тонны бумаги. Рассадка в зале тоже определена: КПРФ будет сидеть в правом крыле, «Единая Россия» — строго по центру, эсэры — слева, а ЛДПР — на галерке по центру, над «ЕдРом».