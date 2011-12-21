В Нижнем Тагиле началась подготовка к выборам депутатов гордумы в 2012 году
На очередном заседании Избирательной комиссии города Нижний Тагил были приняты 15 решений, которыми будут руководствоваться все участники избирательной кампании в Нижнетагильскую гордуму шестого созыва.
В частности, определено количество подписей избирателей в поддержкувыдвижения списков кандидатов в депутаты по единому избирательномуокругу и кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам.Избирательная комиссия города Нижний Тагил решила считать необходимымдля регистрации списков кандидатов в депутаты Нижнетагильской городскойДумы шестого созыва по единому избирательному округу - 2896 подписей,что составляет 1 процент от числа зарегистрированных избирателей вгороде Нижний Тагил (289 582 избирателя). Максимальное количествоподписей, которое может быть представлено избирательным объединением длярегистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думышестого созыва по единому избирательному округу – 3185 подписей, чтосоставляет превышение на 10% от числа необходимого для регистрацииколичества подписей. По одномандатным округам наибольшее количествоподписей для регистрации – 244 – предстоит собрать кандидатам в округе№9.
Избирательная комиссия утвердила положение оконтрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии города НижнийТагил, приняла решение об открытии специальных избирательных счетовкандидатов, избирательных объединений, участвующих в выборах депутатовНижнетагильской городской Думы шестого созыва, утверждены формысведений, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации оходе выдвижения и регистрации списков кандидатов и кандидатов поодномандатным избирательным округам, приняты другие решения.
Созданарабочая группа по работе с обращениями граждан, ее возглавилзаместитель председателя горизбиркома С.В. Руденко. Все принятые решениябудут опубликованы в средствах массовой информации и на официальномсайте города. 24 декабря начинается прием документов для выдвижениякандидатов в депутаты.