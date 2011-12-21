В Нижнем Тагиле началась подготовка к выборам депутатов гордумы в 2012 году

В частности, определено количество подписей избирателей в поддержкувыдвижения списков кандидатов в депутаты по единому избирательномуокругу и кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам.Избирательная комиссия города Нижний Тагил решила считать необходимымдля регистрации списков кандидатов в депутаты Нижнетагильской городскойДумы шестого созыва по единому избирательному округу - 2896 подписей,что составляет 1 процент от числа зарегистрированных избирателей вгороде Нижний Тагил (289 582 избирателя). Максимальное количествоподписей, которое может быть представлено избирательным объединением длярегистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думышестого созыва по единому избирательному округу – 3185 подписей, чтосоставляет превышение на 10% от числа необходимого для регистрацииколичества подписей. По одномандатным округам наибольшее количествоподписей для регистрации – 244 – предстоит собрать кандидатам в округе№9.