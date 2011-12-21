Вячеславу Погудину всё же придётся уехать из Нижнего Тагила
В областном Заксобраниии нового созыва закончили распределять портфели.
Место спикера заняла Людмила Бабушкина. Елена Чечунова, председательствовавшая в парламенте прошлого созыва, вошла в состав комитета по бюджету, финансам и налогам. Определились и места вновь избранных депутатов из Нижнего Тагила.
Алексей Кушнарёв будет работать в комитете по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, Владимир Рощупкин – заниматься вопросами развития инфраструктуры и жилищной политики. А Вячеслав Погудин будет курировать социалку. Экс-заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике всё же назначен председателем социального комитета, пропускающего через себя около трети всей повестки заксобрания. Напомню, он сам просил определить его в этот комитет, поскольку вся предыдущая работа Вячеслава Викторовича была связана с социальной проблематикой. Новая должность предполагает полную занятость, а значит, Вячеславу Погудину предстоит в ближайшее время переехать из Нижнего Тагила в Екатеринбург. И это станет для него серьёзным этапом, как признался сам политик.
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