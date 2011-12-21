Вячеславу Погудину всё же придётся уехать из Нижнего Тагила

Алексей Кушнарёв будет работать в комитете по промышленной, инновационной политике и предпринимательству, Владимир Рощупкин – заниматься вопросами развития инфраструктуры и жилищной политики. А Вячеслав Погудин будет курировать социалку. Экс-заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике всё же назначен председателем социального комитета, пропускающего через себя около трети всей повестки заксобрания. Напомню, он сам просил определить его в этот комитет, поскольку вся предыдущая работа Вячеслава Викторовича была связана с социальной проблематикой. Новая должность предполагает полную занятость, а значит, Вячеславу Погудину предстоит в ближайшее время переехать из Нижнего Тагила в Екатеринбург. И это станет для него серьёзным этапом, как признался сам политик.