За три минуты можно только поздороваться

Выборы представительного органа власти Нижнего Тагила, напомним, решено провести одновременно с президентскими в марте 2012 года. На участие в партийных праймериз единороссов подали заявки 46 человек. Среди них представители промышленных предприятий города, структур малого и среднего бизнеса, работники бюджетной сферы. Всего в тагильский «парламент» будет избрано 27 депутатов.

Как сообщили в исполкоме местного отделения «ЕР», вся процедура праймериз рассчитана на день – вечером 22 декабря. Таким образом, у каждого претендента на партийное доверие будет буквально 3-5 минут, чтобы представить себя и хотя бы кратко пояснить целесообразность собственного участия в выборах.

Мне трудно судить, даст ли процедура праймериз ожидаемый эффект. Выборщики, а их должно собраться порядка четырехсот человек, вряд ли запомнят содержание всех выступлений, тем более имена и фамилии всех 46 участников. А ведь именно выборщикам сразу после этого предстоит принятьучастие в голосовании за каждого кандидата. Не уверен, что выбор будет объективным, так как некоторые кандидаты широкому кругу малоизвестныпрокомментировал ситуацию нашему корреспонденту депутат гордумы, доверенное лицо общероссийского народного фронта на декабрьских выборах Вячеслав Горячкин.

Официально итоги праймериз решено подвести и проанализировать в понедельник 26 декабря на заседании политсовета городской партячейки.