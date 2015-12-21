Глава города Сергей Носов удостоен медали «85 лет ВДВ» (ФОТО)
Памятную медаль от «крылатой гвардии» мэру вручил руководитель Свердловской общественной организации ветеранов боевых действий «Боевое содружество» Владимир Мезенцев.
Награждение состоялось сегодня на совете глав муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа. Удостоверение к медали подписал командующий ВДВ, герой России Владимир Шаманов.
Ветераны-десантники открыли встречу мэров словами, что их награды всегда вызывали заслуженное уважение, как среди военных, так и у гражданских лиц нашей страны.
Получить признание ветеранов боевых действий, десантных войск не так просто. В Свердловской области всего несколько человек из числа представителей власти удостоены медали «85 лет ВДВ» за гражданские поступки, - сказал Владимир Мезенцев. - Сергей Носов пользуется заслуженным авторитетом среди ветеранов–десантников. Мы знаем, там, где Носов, там - победа.
В российской действительности всегда были, есть и будут задачи, решить которые никто не мог. Никто, кроме нас, - подчеркнул Владимир Мезенцев. - Эта фраза стала девизом воздушно-десантных сил и, как нам кажется, руководством к действию главы Нижнего Тагила Сергея Носова.