Глава города Сергей Носов удостоен медали «85 лет ВДВ» (ФОТО)

Награждение состоялось сегодня на совете глав муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа. Удостоверение к медали подписал командующий ВДВ, герой России Владимир Шаманов.

Ветераны-десантники открыли встречу мэров словами, что их награды всегда вызывали заслуженное уважение, как среди военных, так и у гражданских лиц нашей страны.

Получить признание ветеранов боевых действий, десантных войск не так просто. В Свердловской области всего несколько человек из числа представителей власти удостоены медали «85 лет ВДВ» за гражданские поступки, - сказал Владимир Мезенцев. - Сергей Носов пользуется заслуженным авторитетом среди ветеранов–десантников. Мы знаем, там, где Носов, там - победа.