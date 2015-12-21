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Глава города Сергей Носов удостоен медали «85 лет ВДВ» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава города Сергей Носов удостоен медали «85 лет ВДВ» (ФОТО)

21 декабря 2015, 08:25ПолитикаMaurice
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