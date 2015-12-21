Орловского депутата обязали отдать государству 28 млн рублей
Заводской суд Орла удовлетворил иск прокуратуры к депутату регионального заксобрания Виталию Рыбакову, взыскав с него в пользу государства имущество на 28 миллионов рублей.
Подобное гражданское дело рассматривалось в Орловской области впервые. Ответчиком выступил депутат облсовета Виталий Рыбаков. Прокуратура требовала обратить в доход Российской Федерации его имущество на 36 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск частично, обратив взыскание на 28 миллионов.
Как рассказали в прокуратуре области, поводом для иска стали результаты надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Выявленные в ходе проверки расходы депутата значительно превысили его личный официальный доход. Разницу надзорное ведомство попросило взыскать в казну. Рыбаков исковые требования не признал, заявив, что на потраченные деньги у него есть документы, объясняющие, откуда они взялись.
Однако суд посчитал, что происхождение 28 из 36 спорных миллионов рублей депутат подтвердить не смог. Закон позволяет взыскивать в пользу государства имущество, не подтвержденное официальными сведениями о доходах. Что и было сделано в данном случае. Депутата решение не устроило, он намерен обжаловать его в вышестоящей инстанции.