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Орловского депутата обязали отдать государству 28 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Орловского депутата обязали отдать государству 28 млн рублей

21 декабря 2015, 18:15ПолитикаАнастасия Б.
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