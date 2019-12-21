Избирком вновь отказал свердловчанам в референдуме о прямых выборах мэров городов
Сегодня, 10:37ПолитикаФото: пресс-служба избиркома Свердловской области
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Избирком Свердловской области отказался регистрировать инициативную группу по проведению референдума о прямых выборах мэров, сообщает пресс-служба избиркома.
Активисты предлагали изменить закон о прямых выборах глав свердловских городов. В избиркоме посчитали, что участники референдума не смогут понять, что избранный глава города будет возглавлять местную администрацию, а не будет являться председателем думы – это не ясно из вопроса.
Сейчас мэров в Свердловской области выбирают депутаты. При этом действующий закон предусматривает и возможность прямых выборов.
Ранее избирком отказывал в регистрации референдума. Аналогичная инициатива депутата Вячеслава Вегнера в Заксобрании Свердловской области также не получила поддержки.
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