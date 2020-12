В президиум Госсовета вошел экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов

Несколько губернаторов из УрФО, в число которых вошел бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, стали членами президиума Госсовета России. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, было размещено на официальном портале правовой информации.

Утвердить прилагаемый состав президиума Государственного Совета Российской Федерации. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания,указано в документе. Помимо Сергея Носова в президиум вошли: глава Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и бывший председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. Государственный совет будет возглавлять президент России Владимир Путин. Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский ответил согласием на предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стать первым заместителем главы региона. Александр Высокинский станет первым замгубернатора Свердловской области

