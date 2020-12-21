Znak: в Свердловском правительстве для Высокинского создана новая должность

По словам источника издания, пост, который занимала министр финансов Галина Кулаченко будет поделен на два — замгубернатора и министра финансов. Первую, возможно, по словам собеседника, займет Высокинский. Предполагается, что министром финансов станет один из заместителей Кулаченко.