Еще 598 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

Еще 598 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
Еще 598 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
Сегодня, 14:39ПолитикаФото: Pixabay
За прошедшие сутки с 20 на 21 декабря в Свердловской области подтверждено 598 новых случаев заболевания коронавирусом.

216 из них приходятся на столицу региона, остальные - на муниципальные образования области. Всего с начала пандемии количество заболевших COVID-19 в Свердловской области преодолело отметку в 193 тысячи человек.

32 заболевших умерли за минувшие сутки, общее количество умерших от коронавируса в регионе достигло отметки в 9 123 человека.

На текущий момент 517 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них 253 — на аппаратах ИВЛ, сообщает региональный оперштаб.

Выздоровели и отправились из больниц домой — 458 человек. Общее же число выздоровевших в Свердловской области составляет 166,4 тысячи человек.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 25,9 тысяч новых заболевших и 1027 смертей от COVID-19. Суммарное количество смертей с начала пандемии превысило 299 тысяч.

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Коронавирус
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