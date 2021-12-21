Еще 598 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

216 из них приходятся на столицу региона, остальные - на муниципальные образования области. Всего с начала пандемии количество заболевших COVID-19 в Свердловской области преодолело отметку в 193 тысячи человек.
32 заболевших умерли за минувшие сутки, общее количество умерших от коронавируса в регионе достигло отметки в 9 123 человека.
На текущий момент 517 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, из них 253 — на аппаратах ИВЛ, сообщает региональный оперштаб.
Выздоровели и отправились из больниц домой — 458 человек. Общее же число выздоровевших в Свердловской области составляет 166,4 тысячи человек.
В России за прошедшие сутки зарегистрировано 25,9 тысяч новых заболевших и 1027 смертей от COVID-19. Суммарное количество смертей с начала пандемии превысило 299 тысяч.