Обобравшая инвалидов экс-директор интерната в Каменске-Уральском отправится в тюрьму

Кроме того, с 2010 по 2018 год предприимчивая директриса заключила с 21 пациентом интерната договоры пожертвования и оплачивала этими средствами расходы интерната, учитывая то, что многие из больных — инвалиды с различными психическими заболеваниями. В итоге женщина обобрала своих подопечных на сумму, превышающую 4,5 млн рублей.