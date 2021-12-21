Обобравшая инвалидов экс-директор интерната в Каменске-Уральском отправится в тюрьму

Как установило судебное следствие, будучи директором Каменск-Уральского психоневрологического интерната, женщина с 2015 по 2019 год с помощью работников медучреждения убеждала подопечных снимать деньги со счетов и отдавать ей якобы на различные нужды интерната.
Кроме того, с 2010 по 2018 год предприимчивая директриса заключила с 21 пациентом интерната договоры пожертвования и оплачивала этими средствами расходы интерната, учитывая то, что многие из больных — инвалиды с различными психическими заболеваниями. В итоге женщина обобрала своих подопечных на сумму, превышающую 4,5 млн рублей.
Суд признал ее виновной и приговорил к четырем годам колонии общего режима, а также к штрафу — 300 тысяч рублей. Кроме того, судом был признан недействительным договор дарения, по которому экс-директор интерната пыталась передать свою недвижимость одному из родственников, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.