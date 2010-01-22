Свердловские партии выделили на выборы 3,5 миллиона рублей

По данным областной избирательной комиссии, на сегодня общий избирательный фонд четырех партий, официально заявивших о своем участии в гонке, составляет 3 миллиона 550 тысяч. Больше всего средств на избирательную кампанию выделили представители ЛДПР – 3,5 миллиона рублей. На данный момент свердловские «жириновцы» потратили, без малого 2 миллиона. Участники кампании от партии «Правое дело» выделили на участие в предвыборной гонке 32 тысячи 300 рублей, поступивших от граждан. Почти половину уже израсходовали. Партия «Яблоко» пока имеет на своем избирательном счете 8 тысяч 400 рублей, поступивших от граждан. На данный момент партийцы израсходовали все эти средства на агитматериалы. Абсолютно пустым на данный момент остается избирательный счет свердловских коммунистов. Как пояснили «УралПолит.Ru» в Облизбиркоме, максимальный размер избирательного фонда для участников выборов – 20 миллионов рублей.