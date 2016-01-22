Депутаты предложили сажать в тюрьму за незаконный самопиар губернаторов

Депутаты четырех думских фракций внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный самопиар губернаторов: представителям региональной власти будит грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Инициатива размещена в электронной базе документов Госдумы.

Авторами инициативы выступили депутаты Михаил Дегтярев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ), Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей – «незаконное расходование бюджетных и внебюджетных средств на информирование о деятельности органов госвласти субъекта РФ». В случае принятия поправок такое деяние, совершенное в крупном размере (более 1,5 млн руб.), будет наказываться штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. В качестве дополнительной санкции судья сможет также запретить виновным занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если же на самопиар будет потрачено более 7,5 млн руб., это будет считаться особо крупным размером. В этом случае штрафы возрастают до 200 тыс. - 500 тыс. руб., максимальный тюремный срок составит 5 лет.

1 октября президент России Владимир Путин предупредил губернаторов о недопустимости самопиара за государственный счет.

Органы власти любого уровня обязаны информировать население о том, что делается, но это должно быть действительно информирование, а не тот самый пиар, накачка собственного электорального ресурса за счет регионального бюджета, это недопустимо заявил глава государства на заседании Совета по правам человека.