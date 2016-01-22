Депутаты предложили сажать в тюрьму за незаконный самопиар губернаторов
Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей – «незаконное расходование бюджетных и внебюджетных средств на информирование о деятельности органов госвласти субъекта РФ».
Депутаты четырех думских фракций внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный самопиар губернаторов: представителям региональной власти будит грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Инициатива размещена в электронной базе документов Госдумы.
Авторами инициативы выступили депутаты Михаил Дегтярев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия»), Александр Ющенко (КПРФ), Ольга Тимофеева («Единая Россия»).
Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей – «незаконное расходование бюджетных и внебюджетных средств на информирование о деятельности органов госвласти субъекта РФ». В случае принятия поправок такое деяние, совершенное в крупном размере (более 1,5 млн руб.), будет наказываться штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. В качестве дополнительной санкции судья сможет также запретить виновным занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Если же на самопиар будет потрачено более 7,5 млн руб., это будет считаться особо крупным размером. В этом случае штрафы возрастают до 200 тыс. - 500 тыс. руб., максимальный тюремный срок составит 5 лет.
1 октября президент России Владимир Путин предупредил губернаторов о недопустимости самопиара за государственный счет.
Органы власти любого уровня обязаны информировать население о том, что делается, но это должно быть действительно информирование, а не тот самый пиар, накачка собственного электорального ресурса за счет регионального бюджета, это недопустимо заявил глава государства на заседании Совета по правам человека.
Напомним, ранее стало известно, что губернатор Свердловской области выделил дополнительные 70 миллионов рублей на доставку «Областной газеты».