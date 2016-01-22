Сергей Носов выдвинул кандидатов в состав Общественной палаты Нижнего Тагила

Согласно утвержденному в декабре прошлого года положению «Об Общественной палате города Нижний Тагил», мэр имеет право предложить войти в состав шести гражданам, имеющим заслуги перед городом, пользующимся признанием и уважением среди населения города Нижний Тагил.

Сергей Носов посчитал, что в новой структуре существенную пользу городу принесут Почетный гражданин Нижнего Тагила, советник управляющего директора ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаил Аршанский, настоятельница Скорбященского женского монастыря Нижнетагильской епархии Русской православной церкви игумения Мария (Сташевская), председатель первичной профсоюзной организации Уралвагонзавода Евгений Лутохин, председатель Совета некоммерческих организаций Нижнего Тагила Татьяна Камешкова, директор средней образовательной школы № 95 Елена Репина и председатель Ассоциации председателей Советов и собственников жилья в многоквартирных домах Надежда Цикина.

Кандидаты, получившие от мэра предложение войти в состав Общественной палаты, в течение пятнадцати дней с момента получения такого предложения должны письменно уведомить Главу города соответственно о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.