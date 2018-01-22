Франция официально отозвала заявку на проведение ЭКСПО-2025 в Париже

Такое решение принял премьер-министр страны Эдуар Филипп, передают французские СМИ. Он раскритиковал структурные недостатки проекта с экономической точки зрения. О своем решении чиновник известил общественность в официальном письме. Кроме того, глава французского правительства пояснил, что он не намерен обременять страну дополнительными обязательствами. Его целью является оздоровление бюджета страны.

Теперь помимо Екатеринбурга на право проведения всемирной экспозиции претендуют Япония с городом Осака и Азербайджан с Баку. Эксперты уверены, что выход Парижа из этой борьбы увеличивает шансы столицы Урала на победу. Более того, специалисты предполагали такой исход, поскольку Франция выиграла право на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году, что заставило властей сфокусироваться на одном важном проекте, передает «Российская газета».

Конечно, теперь шансы у российской заявки возрастают, но расслабляться не стоит: у Екатеринбурга очень достойные соперники - Осака и Баку прокомментировала решение французских властей глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.